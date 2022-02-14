Итоги уходящей недели на Director.by

Наиболее важные публикации на нашем сайте, которые вы могли пропустить: что происходит на валютном рынке и рынке страхования, новый рекорд в сфере грузоперевозок, возвращение жилищных облигаций и др.

Минтранс рассказал, что транспортная отрасль в 20021 году сработала с рекордным результатом

На итоговой коллегии министерства подвели итоги работы транспортного комплекса Беларуси в прошлом году. Экспорт услуг оказался самым высоким в суверенной истории Беларуси и составил 4,3 млрд долларов. Руководители ведомства также озвучили планы по дорожному строительству на 2022 год.

В январе валютный рынок снова развернулся в сторону чистой продажи

Впрочем, аналитики считают, что это может быть временным явлением, связанным с очередным налоговым периодом. Тем более что по итогам первого месяца 2022 года чистая продажа валюты составила всего 41,9 млн долларов. При этом банки купили «чистыми» за январь 91,6 млн долл., что неожиданно много.

Эксперты ЕАБР назвали основные риски для белорусской экономики

По их мнению, белорусский рубль переоценен, и возможностей для его поддержки у Нацбанка все меньше с учетом рекордных выплат по внешним займам и возможного снижения спроса на мировых рынках. По данным ЕАБР, в 2021-м Нацбанк купил на бирже валюты на сумму 1,3 млрд долл., чтобы поддержать ЗВР страны.

За прошлый год страховой рынок вырос на 12%. Основным драйвером стало добровольное страхование

При этом Минфин отмечает, что уровень страховых выплат также значительно увеличился. Кроме того, рынок остается не сбалансированным - на нем по-прежнему доминирует крупнейшая госкомпания, доля которой в общем объеме собираемых взносов составляет почти 45%.

В Беларуси хотят вернуть жилищные облигации

Но механизм их эмиссии ужесточат, а использование полученных таким путем средств станет целевым (практически так же, как при долевом строительстве) под персональную ответственность должностных лиц компании-застройщика. Таким путем правительство думает оживить рынок жилищного строительства.