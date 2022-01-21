Итоги уходящей недели на Director.by

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Интрига января: в какую сторону развернется валютный рынок

Два месяца подряд на белорусском рынке наблюдалась чистая покупка валюты. Причем, в ноябре ее объемы выросли в три раза! Основными покупателями СКВ стали предприятия и банки. Январь-2022 должен показать - действительно ли на валютном рынке произошел разворот, или это временное явление.

Доля интернет-торговли в розничном товарообороте достигла 5,8%

И это без учета деятельности иностранных маркетплейсов - Aliexpress, Ozon, Wildberries и др.! В 2021 году онлайн-продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 25% до 3,4 млрд руб., а количество самих магазинов увеличилось на 6,8%. Причем, на этом рынке наблюдаются очень любопытные изменения.

Можно выдохнуть: в МАРТ разъяснили - как будет работать реестр рекламораспространителей

На поверку все оказалось не так страшно. Нововведение не коснется рекламных агентств, а также рекламной продукции предприятий (включая малотиражки), рекламы на выставках, конференциях и других мероприятиях, а самое главное - рекламы в интернете, за исключением сетевых СМИ.

Белорусский АПК продолжает «снимать сливки» с ситуации, сложившейся на мировом рынке продовольствия

В Минсельхозпроде подсчитали, что за 11 месяцев 2021 года внешние поставки белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличились на 16%. Мы проанализировали - какие отечественные товары пользуются наибольшим спросом на зарубежных рынках.

Отток кадров в экономике приобретает угрожающий характер

Только за ноябрь 2021 года работающих граждан в Беларуси стало меньше на 9,5 тысяч, а с начала года рынок труда потерял 64,5 тыс. человек. Это примерно столько же, сколько составляет все население целого крупного района страны! Читайте - в каких отраслях отток кадров наиболее значителен.