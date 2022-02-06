Итоги уходящей недели на Director.by

Самые интересные публикации на нашем сайте, которые вы могли пропустить: что не так с внешним долгом Беларуси, причины «торможения» экономики, ситуация на рынках и многое другое.

Что не так с внешним долгом Беларуси

ЕЭК подготовила экспресс-обзор о ситуации с внешним долгом в странах - членах ЕАЭС. Внешний долг Беларуси оказался одним из самых низких по отношению к ВВП. Но в его структуре очень большая доля госдолга и самый низкий в Евразийском союзе уровень покрытие международными резервами - только 20%.

Почему продажи автомобилей падают, несмотря на дефицит

В 2020-м белорусский авторынок рухнул на 18,2%, в 2021-м - еще на 11,2%. Белорусы массово пересаживаются на бюджетные седаны, а доля премиального сегмента - чуть более 4%. При этом на многие модели в дилерских центрах сформировались длинные листы ожидания.

Сокращение занятости и слабый внутренний спрос тормозят белорусскую экономику

Численность рабочей силы в IV квартале 2021 г. составила 5 012,2 тыс. чел., что почти на 116 тыс. (или на 2,3%) меньше, чем год назад. А Национальный банк в своем очередном обзоре отметил, что в 2021 году «темпы экономического роста в основном поддерживались внешним спросом».

МНС снова продлило срок работы без кассового оборудования

Ранее для торговли непродовольственными товарами на рынках и ярмарках, а также при осуществлении ряда работ и услуг этот срок был установлен до 1 февраля 2022 г. Между тем, в этом году использовать кассовые аппараты придется также при розничной торговле продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией.

Коммерческие образовательные организации могут получить статус бизнес-школ

Такая норма включена в новый Кодекс об образовании. Присваивать этот статус будет Минэкономики по согласованию с Минобразования. При соблюдении ряда условий, коммерческие структуры смогут работать по программам дополнительного образования и МВА с госструктурами и даже выдавать дипломы государственного образца.