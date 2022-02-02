ЕАБР: сокращение занятости ограничивает рост ВВП Беларуси

Аналитики банка связали замедление белорусской экономики в IV квартале 2021 г. со снижением численности рабочей силы. А Нацбанк отмечает, что темпы экономического роста в основном поддерживаются внешним спросом.

В очередном макрообзоре, опубликованном в официальном ТГ-канале Евразийского Банка Развития, со ссылкой на Белстат собраны данные о численности рабочей силы и динамике валового внутреннего продукта Беларуси. Там отмечается, что рост ВВП страны в годовом исчислении сейчас оценивается примерно в 1%, хотя еще несколько месяцев назад он был значительно выше.

Снижение ВВП произошло на фоне одновременного сокращения числа безработных и занятых в экономике граждан (-9,4% и -2% г/г соответственно). Численность рабочей силы в IV квартале 2021 г. составила 5 012,2 тыс. чел., что почти на 116 тыс. (или на 2,3%) меньше, чем в IV квартале 2020-го. По мнению специалистов ЕАБР, снижение численности рабочей силы может являться одним из факторов, ограничивающих потенциал роста белорусской экономики.

Информацию о снижении темпов роста валового продукта подтвердил Национальный банк. В подготовленном регулятором обзоре о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в IV квартале 2021 г. говорится, что «прирост реального ВВП составил около 1% к соответствующему кварталу предыдущего года (кварталом ранее - 1,3%)».

При этом Нацбанк отметил два важных момента. Первый: «сохранение повышенной неопределенности, рисков, а также санкционное давление со стороны западных стран обусловили в отчетном квартале слабую инвестиционную и потребительскую активность, что ограничивало рост ВВП». И второй: «фактические темпы экономического роста в основном поддерживались внешним спросом».

Что это означает? И белорусские, и зарубежные аналитики не раз отмечали тот факт, что экономическим ростом и финансовой стабильностью в 2021 году наша страна была обязана в основном благоприятной внешнеторговой конъюнктуре. Если посмотреть на декомпозицию прироста ВВП, просчитанную Нацбанком, то становится очевидным, что так оно и есть. В прошлые годы внешний и внутренний спрос примерно уравновешивали друг друга, а в 2021-м явно преобладает внешний спрос. Но сейчас на мировом рынке уже нет такого ажиотажа, как в 1-м полугодии 2021-го, и вряд ли он повторится в этом году. Следовательно, чтобы выполнить прогноз по почти 3%-ному росту ВВП в 2022 году, белорусскому правительству нужно остановить отток рабочей силы и активизировать внутренний спрос.

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