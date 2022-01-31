Итоги уходящего месяца на Director.by

Самые важные публикации на нашем сайте, которые вы могли пропустить: что будет с инфляцией и кредитами в 2022 году, обвал фондового рынка в России, какие выплаты ждут Беларусь по внешнему долгу и другое.

Инфляция в ЕАЭС замедлилась, но белорусам радоваться рано

Аналитики ЕАБР представили первый в этом году макроэкономический обзор, согласно которому самые высокие темпы роста цен в регионе в I квартале 2022 года ожидаются именно в нашей стране. Читайте: как обстоят дела с инфляцией в Российской Федерации и других государствах - членах Евразийского союза.

В 2022 году Беларусь заплатит по долгам около 4 млрд долларов

Это больше, чем в 2021-м. Министерство финансов обнародовало информацию о внешнем и внутреннем госдолге, который предстоит выплатить стране согласно Закону «О республиканском бюджете на 2022 год». Средневзвешенный курс доллара, заложенный в бюджет, также заметно вырос.

Объемы кредитования экономики выросли на 12%. А вы заметили?

В прошлом году банки прокредитовали юрлиц на сумму 92,7 млрд руб., что на 12,1% больше, чем в 2020-м. Причем, основная доля выданных кредитов пришлась на промышленность и сферу торговли. И даже кредитование физических лиц выросло на 5,9%! В Нацбанке рассказали о ситуации с «плохими долгами» и планах на 2022 год.

Торговля ищет замену импортным продуктам, попавшим под «контрсанкции»

Ритейлеры уже оценили потери в связи с запретом ввоза в страну импортных продуктов в 2% от товарооборота. Причем, если по мясной продукции удельный вес импорта в торговле незначителен, то по сырам он почти полностью закрывает премиальный сегмент. Складских запасов такого сыра хватит не более чем на 3-4 месяца.

Обвал на российском фондовом рынке: нужно покупать, или еще рано?

На фоне неудачных переговоров с США и НАТО рынок акций в России рекордно рухнул. Аналитики говорят, что это самый серьезный обвал с марта 2020 года. Спросили у эксперта: что делать инвесторам - продавать или покупать? И какой стратегии придерживаться в ближайшей перспективе?