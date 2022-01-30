Реальная среднемесячная зарплата в Беларуси выросла на 2,6%

Но это если считать по году. А в ноябре 2021-го зарплаты в стране снизились как в реальном, так и в номинальном выражении.

По данным Белстата, которые приводятся в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь», номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Беларуси (без микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности) в ноябре 2021 г. составила 1 476,3 рубля, что в реальном выражении на 2,6% выше уровня ноября 2020 г. (1 300,5 руб.). При этом среднемесячная заработная плата в ноябре 2021 г. впервые за последнее время снизилась к предыдущему месяцу как в номинальном (99,8%), так и в реальном выражении (99,3%).

В разрезе видов деятельности наибольший уровень среднемесячной начисленной заработной платы в ноябре зафиксирован в сфере информации и связи, а наименьший - в сфере образования. В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в ноябре 2021 г. составила 1 173,8 рубля, что на 8,8% больше, чем в ноябре 2020-го. Реальная зарплата в бюджетных организациях в январе-ноябре 2021 г. по сравнению с январем-ноябрем 2020-го увеличилась на 4,5%.

Начисленная средняя заработная плата по видам экономической деятельности в ноябре 2021 г. (рублей).

Как сообщает официальная статистика, общий объем денежных доходов населения страны в январе-октябре 2021 г. составил 83,2 млрд рублей. По сравнению с январем-октябрем 2020 г. он увеличился на 12,1% при росте потребительских цен на товары и услуги за этот период на 9,3%. Основными источниками формирования денежных доходов населения являлись оплата труда и трансферты (пенсии, пособия и стипендии), удельный вес которых в общей сумме денежных доходов населения в январе-октябре 2021 г. составил 87,7%.

Структура денежных доходов населения (в %).

Кстати, Нацбанк сравнил размер номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в Беларуси и некоторых странах СНГ. Она была рассчитана по среднемесячным официальным курсам национальных валют этих стран к белорусскому рублю. В результате получилось, что в ноябре 2021 г. номинальная начисленная зарплата в Казахстане составила 1 432 белорусских рубля, в Украине - 1 338 бел. руб., в России (по этой стране данные не за ноябрь, а за октябрь) - 1 882 белорусских рубля.

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