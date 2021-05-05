Зарплату «отвязали» от производительности. Что это значит?

1 мая вступило в силу постановление Совмина №243, позволяющее повышать зарплаты на госпредприятиях, даже если дела там идут не очень.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. №243 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 г. №744» внесены довольно существенные изменения в порядок оплаты труда работников государственных предприятий. Самое принципиальное изменение, которое уже вызвало резкую критику со стороны независимых экономистов и бизнес-аналитиков, - заработная плата в госсекторе теперь жестко не привязана к показателям производительности труда.

В частности, в документе говорится, что при расчете производительности труда в государственной организации может применяться выручка от реализации продукции, товаров, (работ, услуг) или добавленная стоимость на одного среднесписочного работника. Выбор показателя расчета производительности труда на календарный год осуществляется государственной организацией по согласованию с вышестоящим органом. При этом постановлением №243 руководителю госорганизации предоставлено право изменять размеры оплаты труда и структуру заработной платы работникам в пределах общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами.

Например, осуществлять единовременный пересмотр размеров тарифных ставок (окладов) работников при индексации заработной платы. Или - повышать зарплаты работникам обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, при условии соотношения роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 в этом подразделении. Иначе говоря, если какое-то подразделение предприятия работает лучше остальных структур, то для него могут быть сделаны лучшие финансовые условия.

Как считает Министерство труда и социальной защиты, новшества позволят «более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда работников в государственных организациях и их обособленных подразделениях, имеющих отдельный баланс, а также сохранить мотивацию работников в обеспечении роста производительности труда».

Нужно сказать, что и ранее декларируемая правительством Беларуси жесткая привязка зарплат к динамике производительности труда неоднократно нарушалась. Так, например, за 9 месяцев 2020 г. производительность по ВВП упала на 0,9% к аналогичному периоду 2019-го. Реальные же зарплаты по Белстату - выросли за тот же период в среднем на 8%, а в бюджетных организациях - вообще на 13,9%.

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