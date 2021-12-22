В следующем году ФСЗН рассчитывает сработать с профицитом

Палата Представителей приняла во втором чтении законопроект «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год»

Как рассказала в докладе по проекту закона министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич, бюджет фонда в следующем году будет профицитным. Доходы фонда рассчитаны в сумме 21 440,6 млн рублей, а расходы - 21 093,5 млн. По ее словам, превышение доходов над расходами - это средства профессионального пенсионного страхования в сумме 347,1 млн рублей, которые в соответствии с законодательством подлежат накоплению.

Темп роста доходов ФСЗН по отношению к ожидаемому исполнению бюджета в текущем году составит 109,5%. Основным источником доходов бюджета фонда будут являться взносы на государственное социальное страхование, которые занимают порядка 90% в структуре доходной части бюджета фонда. Это - 19,4 млрд рублей, включая 228 млн - взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Субвенции, предоставляемые по законодательству из республиканского бюджета, на финансирование нестраховых выплат составят 1,7 млрд рублей. Это примерно 8% доходной части ФСЗН. «Для обеспечения сбалансированности» бюджета фонда госбюджет выделяет 423,8 млн. рублей, что составляет примерно 2% от общей суммы доходов.

Расходная часть бюджета фонда вырастет к 2021 году до 109,6%. Основную часть средств ФСЗН в 2022 году планируется направить на финансирование пенсий (включая расходы по их выплате), что составит порядка 76% в структуре расходов, или 16,1 млрд рублей. Финансирование выплат всех видов пособий составит 4,7 млрд. Кроме того, из средств бюджета фонда планируется направить 42,9 млн рублей на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения и 48,4 млн - на санаторно-курортного лечение и оздоровление.

Как сообщается, объем средств на финансирование расходов по выплате пенсий запланирован с учетом сохранения реального размера пенсии по возрасту. А также - обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней заработной платы работников республики на уровне не ниже 44% после уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов в бюджет фонда на государственное социальное страхование.

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