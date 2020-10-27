Запрет на премии для должников перед ФСЗН

Подписан указ № 381 "Об обеспечении расчетов с бюджетами", запрещающий премирование руководителей организаций, имеющих долги перед Фондом социальной защиты населения.

Документ "устанавливает более справедливый и действенный механизм применения мер материальной ответственности за задолженность по платежам в бюджеты", говорится в комментарии.

Им, в частности, "предусмотрены меры для более ответственного подхода руководства организаций к расчетам с государственным внебюджетным фондом социальной защиты населения (ФСЗН)". "Введен запрет на выплату им всех видов премий при наличии задолженности перед ФСЗН", - проинформировали в пресс-службе, напомнив, что ранее такой запрет действовал при наличии у организации задолженности по уплате платежей в бюджет (он был установлен указом №292 от 13 августа 1996 года).

Кроме того, состав выплат, подпадающих под действие запрета, дополнен такими стимулирующими выплатами, как бонусы и вознаграждения.

Лишение премии будет осуществляться исходя из количества дней, в которых имелась задолженность перед бюджетом, и (или) периодов, в которых допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее, отметили в пресс-службе.

Источник: Ежедневник