Премии руководителей не будут зависеть от производительности труда

В Беларуси отменили многолетнюю практику, при которой непременным условием премирования директоров госпредприятий был опережающий рост производительности труда над темпом роста заработной платы.

В соответствии с постановлением Совета Министров №585 от 2 сентября 2022 г. «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. №597», в Беларуси отменена привязка выплаты премий и бонусов руководителям государственных предприятий и организаций к соотношению темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной платы.

В действовавшем до сих пор варианте постановления №597 оснований для обязательного снижения (лишения) премий, бонусов и вознаграждений руководителю было три: реализация продукции, товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям стандартов; непринятие мер по соблюдению производственной, трудовой и исполнительской дисциплины и обеспечению безопасных условий труда; недостижение превышения темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы. Ранее был еще один пункт: «необеспечение нарастающим итогом с начала отчетного года оплаты в полном объеме текущего потребления природного газа, электрической и тепловой энергии, твердых видов топлива». Но его со временем из текста убрали.

В последней редакции все три действующих основания для лишения премий остались, но при этом указано, что действие абзаца, в котором говорится о необходимости опережающего роста производительности труда, приостанавливается «до особого решения Совета Министров Республики Беларусь». Кроме того, в пункты 6.2 и 9, где упоминается об увязке производительности труда с заработной платой, внесены важные изменения. Теперь с ростом производительности будет сравниваться не просто «темп роста заработной платы», а «рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы».

В прошлом году постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. №243 также была отменена жесткая привязка заработных плат в госсекторе к показателям производительности труда.

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