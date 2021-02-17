Отмечен рост доходов белорусов в 2020 году

Реальные располагаемые денежные доходы населения страны за прошлый год выросли на 4,6% к уровню 2019 года.





По данным статистики, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%. На доходы от предпринимательской и иной деятельности приходится 7,4%. Доля пенсий, пособий, стипендий и других трансфертов составляет 23%, а на доходы от собственности и прочие припадает 4,8% в общем объеме денежных доходов.

Реальные располагаемые денежные доходы населения рассчитывают за вычетом налогов, сборов и взносов и корректируют на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Источник: Белстат