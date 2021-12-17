Нацбанк обратил внимание банков на проблему мошенничества

В 2021 году в Беларуси зарегистрировано свыше 3 тысяч таких преступлений, а ущерб, нанесенный только физическим лицам, оценивается в более чем 400 тыс. рублей.

Национальный банк разослал коммерческим банкам письмо №25-09/260 от 14 декабря 2021 г., в котором требует от них принять меры по предупреждению случаев мошенничества при оформлении кредитов. В частности, регулятор требует от участников рынка перед оформлением и выдачей кредита физическому лицу осуществлять подробный анализ его кредитного отчета, полученного в Кредитном регистре.

Это связано с тем, что все чаще злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и представляясь сотрудниками банка, под различными предлогами убеждают граждан оформлять кредиты и перечислять средства на контролируемые ими счета. По данным МВД, в 2021 году в республике зарегистрировано 3 409 мошенничеств, из которых более 2 тыс. - с использованием информационно-коммуникационных технологий. Общий ущерб только физическим лицам составил свыше 400 тыс. рублей.

Работает эта «схема» примерно так: злоумышленники представляются сотрудниками банка и в ходе общения с гражданином сообщают ему о том, что якобы от его имени некие мошенники пытаются оформить в банке кредит, который он должен будет выплачивать. Далее гражданину предлагается принять конфиденциальное участие в изобличении преступников. Для этого его убеждают оформить реальный кредитный договор (как правило, в нескольких банках), перечислив средства на определенный счет «для обеспечения сохранности» (в связи с тем, что ранее поданная мошенником от имени гражданина заявка на кредит якобы содержала аналогичную сумму).

Одновременно гражданина убеждают, что погашать взятый кредит не нужно. И перезванивать в банк - тоже, так как это может навредить «расследованию». При этом его даже предупреждают об уголовной ответственности за разглашение информации. В итоге гражданин заключает реальный кредитный договор, а полученные денежные средства перечисляет злоумышленникам. Так преступники используют Межбанковскую систему идентификации (МСИ), которая была создана с целью удобства обслуживания клиентов - для их удаленной идентификации и предоставления услуг с помощью цифровых каналов обслуживания без личного присутствия.

В связи с этим, Национальный банк советует банкам обращать внимание на количество запросов других пользователей Кредитного регистра по кредитной истории граждан, желающих получить дистанционный кредит, в момент их обращения в кредитное учреждение. Большое количество таких запросов может свидетельствовать об обращении этого субъекта в другие финансовые учреждения еще до оформления кредитной сделки, что должно вызывать обоснованные опасения и требовать дополнительной проверки.

Ссылки по теме:

В Беларуси заработает Межбанковская система идентификации

Центр реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере создан в Беларуси