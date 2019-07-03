В Беларуси заработает Межбанковская система идентификации

Эксперты считают, что Указ Президента №148 кардинально изменит рынок онлайн-расчетов.

В нашей стране ИТ-сектор давно является одним из драйверов экономического роста. Беларусь стала одной из первых стран, где введено регулирование рынка криптовалют и создан реестр банковских гарантий на основе блокчейн технологии. В сфере платежных сервисов также есть успешный проект - ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

Еще одним знаковым событием для финансового рынка стало принятие Указа Президента Беларуси №148 «О цифровых банковских технологиях» от 18 апреля 2019 г., положения которого полностью вступят в действие через 6 месяцев после опубликования. В этом документе определены правила работы Межбанковской системы идентификации (МСИ), решение о создании которой было принято в октябре 2016 г. В частности, Указ определил, что работа МСИ будет полностью обеспечиваться ее владельцем - ЕРИП. Информацию о своих клиентах в МСИ должны передавать все ее участники, т.е. банки, небанковские кредитно-финансовые организации и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

- Перечень пользователей данной системы значительно шире , - поясняет заместитель административного директора по развитию Центра экономических исследований «БЕРОК» Анастасия Лузгина. - Помимо банков и НКФО к ним относятся лица, осуществляющие финансовые операции, т.е. страховые, лизинговые и форекс-компании, микрофинансовые организации и др. Доступ к МСИ могут получить также государственные органы.

Теперь, если в МСИ отсутствуют данные о клиенте, то он сам может достаточно быстро пройти процедуру удаленной идентификации. Например, идентифицировать себя с помощью видеосвязи с банком и сравнить биометрические данные с информацией, которая отражена в документе, удостоверяющем личность, например, в паспорте. Указ определяет возможность оформления смарт-контрактов не только между банками, коммерческими банками и Национальным банком, но и между иными участниками МСИ и их клиентами.

- Особенно важное значение имеет положение Указа о том, что Совет Министров и Национальный банк Республики Беларусь должны обеспечить взаимодействие МСИ с Единой системой идентификации физических и юридических лиц (Единая система идентификации), которая в свою очередь является частью Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС), - считает А. Лузгина. - Это означает, что национальные системы идентификации у нас развиваются не обособленно, а поступательно формируют единое электронное пространство.

Подробнее об этом читайте в статье А. Лузгиной «Деньги уходят… в онлайн», в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

Ссылки по теме:

«Кто победит в «цифровой гонке»?», №3 (237) - март 2019.

«Цифровой капитал для развития бизнеса», №4 (226) - апрель 2018.