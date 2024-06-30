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Подкаст Директора: "Что важно продумать и сделать ПЕРЕД наймом топ-менеджера?"

Информация о материале
Что важно продумать и сделать ПЕРЕД наймом топ-менеджера?

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Что важно продумать и сделать ПЕРЕД наймом топ-менеджера?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Изменения на рынке труда, касающиеся топ-менеджеров и руководителей.

  2. Три самых распространённых способа поиска топ-менеджеров.

  3. Анализ и понимание положения компании на рынке, четкое определение цели найма топов уровня коммерческого директора или РОП.

  4. Планируемое и прогнозируемое изменение компании - как внутри, так и снаружи. Изменение зон ответственности, изменение каналов коммуникации с поставщиками или ключевыми клиентами.

  5. Ключевые внутренние документы, которые необходимо обновить (или создать) перед наймом топ-менеджера.

 

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