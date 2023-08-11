Подкаст Директора: "Безопасность бизнеса - основы безопасности при работе с сотрудниками на удалёнке"

Подкаст Директора в рубрике 'Безопасность бизнеса'. Тема передачи: "Основы безопасности при работе с сотрудниками на удалёнке". В обсуждении принимают участие: соучредитель группы компаний "Агентство Безопасности Бизнеса" Виктор Черевашко и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
В чём выгода работы сотрудников из дома
Основные риски от работы из-вне офиса
Необходимые действия для обеспечения минимального уровня защиты бизнеса.
Варианты комбинированной работы - часть времени в офисе, часть времени - из дома.
Какие профессии подходят для удалёнки, а какие - нет?
Как координировать деятельность и соблюдать планы.
Пять первоначальных действий при организации работы с удалёнными сотрудниками.
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