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Подкаст Директора: "Безопасность бизнеса - первоочередные задачи при разработке системы безопасности"

Информация о материале
Безопасность бизнеса - первоочередные задачи при разработке системы безопасности

Подкаст Директора в рубрике 'Безопасность бизнеса'. Тема передачи: "Первоочередные задачи при разработке системы безопасности". В обсуждении принимают участие: соучредитель группы компаний "Агентство Безопасности Бизнеса" Дмитрий Остапович и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Стратегия бизнеса определяет требования к системе безопасности.

  2. Неправильно-подобранные люди как самый главный фактор угрозы.

  3. Пять направлений для уделения внимания безопасности на примере торговой фирмы.

  4. Инициативный аудит - это не только проверка бухучета и финансов. Польза приглашения специалистов для периодической проверки наличия угроз бизнесу.

  5. Пять советов специалиста по безопасности собственнику или директору бизнеса.

 

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Агентство Безопасности Бизнеса - abbiz.by

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