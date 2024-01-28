Подкаст Директора: "Безопасность бизнеса - первоочередные задачи при разработке системы безопасности"

Подкаст Директора в рубрике 'Безопасность бизнеса'. Тема передачи: "Первоочередные задачи при разработке системы безопасности". В обсуждении принимают участие: соучредитель группы компаний "Агентство Безопасности Бизнеса" Дмитрий Остапович и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
Стратегия бизнеса определяет требования к системе безопасности.
Неправильно-подобранные люди как самый главный фактор угрозы.
Пять направлений для уделения внимания безопасности на примере торговой фирмы.
Инициативный аудит - это не только проверка бухучета и финансов. Польза приглашения специалистов для периодической проверки наличия угроз бизнесу.
Пять советов специалиста по безопасности собственнику или директору бизнеса.
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