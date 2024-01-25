Подкаст Директора: "Маркетинг на предприятии - зачем, кому и когда надо?"

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Маркетинг на предприятии - зачем, кому и когда надо?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
Что маркетинг даёт бизнесу?
Какое действие должно быть первым в процессе создания системы маркетинга.
Измеримый результат или бесконечное "ведение соцсетей".
Совместная работа маркетологов и продажников - чем каждая из сторон будет полезна другой.
Метод "Чего нельзя не сделать?" в маркетинговой деятельности.
Есть ли место для творчества в маркетинге?
Маркетинг - делать своими силами или привлекать сторонних экспертов?