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Подкаст Директора: "Маркетинг на предприятии - зачем, кому и когда надо?"

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Подкаст Директора: "Маркетинг на предприятии - зачем, кому и когда надо?"

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Маркетинг на предприятии - зачем, кому и когда надо?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Что маркетинг даёт бизнесу?

  2. Какое действие должно быть первым в процессе создания системы маркетинга.

  3. Измеримый результат или бесконечное "ведение соцсетей".

  4. Совместная работа маркетологов и продажников - чем каждая из сторон будет полезна другой.

  5. Метод "Чего нельзя не сделать?" в маркетинговой деятельности.

  6. Есть ли место для творчества в маркетинге?

  7. Маркетинг - делать своими силами или привлекать сторонних экспертов?

 

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