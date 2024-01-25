Подкаст Директора: "Маркетинг на предприятии - зачем, кому и когда надо?"

Информация о материале

Подкаст Директора в рубрике 'Операционное управление'. Тема передачи: "Маркетинг на предприятии - зачем, кому и когда надо?". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб. Вопросы, затрагиваемые в интервью Что маркетинг даёт бизнесу? Какое действие должно быть первым в процессе создания системы маркетинга. Измеримый результат или бесконечное "ведение соцсетей". Совместная работа маркетологов и продажников - чем каждая из сторон будет полезна другой. Метод "Чего нельзя не сделать?" в маркетинговой деятельности. Есть ли место для творчества в маркетинге? Маркетинг - делать своими силами или привлекать сторонних экспертов? Download