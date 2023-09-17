Подкаст Директора "Психологические травмы - мифы и реальность"

Подкаст Директора в рубрике "Мир глазами психолога". ТЕМА "Психологические травмы - мифы и реальность". В диалоге участвуют: Иван Василюк - корпоративный психолог и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.
Вопросы, затрагиваемые в подкасте:
В этом подкасте мы обсуждаем ставшую очень популярной в последние годы тему психологических травм. Профессиональный психолог рассказывает о том, что является такой травмой, а что нет, как распознать травмирующие психику события и как постараться минимизировать вероятность получения психологических травм.
- Что такое психологическая травма с точки зрения психологии?
- Негативные события и наша реакция на них - что травмирует, а что просто является непривычным, неприятным или просто необычным.
- Разбор различных примеров неприятных событий и человеческих реакций на них.
- Самое важное - способность адаптироваться к новым условиям жизни, культурному шоку или радикальным изменениям личных убеждений и верований.
- Ценности, убеждения, догмы - влияют ли они на психологический травматизм.
- Что надо делать для уменьшения уровня психологического травматизма в жизни.
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