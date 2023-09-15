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Подкаст Директора "Раздражительность и агрессия в вашей жизни - как жить?"

Информация о материале
Подкаст Директора "Как правильно противостоять выученной беспомощности?"

Подкаст Директора в рубрике "Мир глазами психолога". ТЕМА "Раздражительность и агрессия в вашей жизни - как жить?". В диалоге участвуют: Иван Василюк - корпоративный психолог и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.

Вопросы, затрагиваемые в подкасте:

В этом подкасте мы представим вам комплексный обзор эмоционального управления на рабочем месте и дадим практические советы для руководителей и бизнес-лидеров.

  1. Раздражительность как Сигнал. Иногда раздражительность может быть полезным инструментом. В этой статье мы рассмотрим, насколько полезно время от времени ощущать раздражительность и как это может помочь в бизнесе.
  2. Психология Позитивизма. Всегда ли позитивный настрой хорош для бизнеса? Мы проведем анализ психологии позитивизма и расскажем, почему иногда негативные эмоции могут оказаться полезными.
  3. Понимание Причины. Раздражительность - это лишь симптом. Главное - найти корень проблемы. Мы дадим советы о том, как разобраться с настоящей причиной вашего раздражения.
  4. Снижение Раздражительности. Мы рассмотрим различные методы снижения уровня раздражительности, включая физические тренировки, медитацию и другие популярные приемы. Вы узнаете, как выбрать подходящий способ для себя.
  5. Использование Раздражительности. Даже раздражительность можно использовать в своих интересах. Мы предложим план действий, который позволит вам преобразовать агрессию и раздражительность в мощный двигатель для достижения ваших бизнес-целей.

 

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