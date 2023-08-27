Подкаст Директора "Как правильно противостоять выученной беспомощности?"

Подкаст Директора в рубрике "Мир глазами психолога". ТЕМА "Как правильно противостоять выученной беспомощности?". В диалоге участвуют: Иван Василюк - корпоративный психолог и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.

Что такое выученная беспомощность с точки зрения психолога.

Как самостоятельно перестать сваливать свои беды на прошлое, проанализировать прошлое и понять, что это всё не так важно, как про это принято говорить в популярных СМИ.

Мотивационные спикеры - польза или вред? Как они влияют на людей.

Как не смешивать негативный опыт в бизнесе или в жизни и проявления выученной беспомощности.