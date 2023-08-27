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Подкаст Директора "Как правильно противостоять выученной беспомощности?"

Информация о материале
Подкаст Директора "Как правильно противостоять выученной беспомощности?"

Подкаст Директора в рубрике "Мир глазами психолога". ТЕМА "Как правильно противостоять выученной беспомощности?". В диалоге участвуют: Иван Василюк - корпоративный психолог и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Что такое выученная беспомощность с точки зрения психолога.

  2. Как самостоятельно перестать сваливать свои беды на прошлое, проанализировать прошлое и понять, что это всё не так важно, как про это принято говорить в популярных СМИ.

  3. Мотивационные спикеры - польза или вред? Как они влияют на людей.

  4. Как не смешивать негативный опыт в бизнесе или в жизни и проявления выученной беспомощности.

  5. Может ли руководитель/директор помочь сотрудникам преодолеть выученную беспомощность?

 

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