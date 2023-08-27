Подкаст Директора: ""EXIT-management - как правильно отойти от активного участия в работе своего бизнеса""

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление". Тема передачи: "EXIT-management - как правильно отойти от активного участия в работе своего бизнеса". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью
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Почему и зачем люди хотят избавиться от своего бизнеса?
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Самые популярные варианты выхода из бизнеса.
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Почему зачастую дети бизнесменов, создавших свои предприятия в 90-е, не хотят продолжать дело родителей.
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Что влияет на выбор предпочтительного варианта выхода.
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Различие межде "подчинённым" и "подотчётным" нанятым руководелем бизнеса.