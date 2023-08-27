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Важность L&D для любого бизнеса

Информация о материале

Подкаст Директора в рубрике "Разговор с бизнес-тренером". ТЕМА "Важность L&D для любого бизнеса". В диалоге участвуют: Александр Самойлов - бизнес-тренер, специализирующийся на развитии персонала, и Алексей Колб - специалист по маркетинговым коммуникациям.

Вопросы, затрагиваемые в интервью

  1. Что такое L&D? "Learning & Development" или, по-русски, это звучит как "Обучение и развитие" персонала компании.

  2. Кто должен заниматься программой L&D? Как это сделать на практике?

  3. Почему выдуманные или навязанные извне образовательные курсы редко оказываются полезными.

  4. О важности соответствия уровня развития компании и нанимаемых сотрудников.

  5. Как оценить необходимый бюджет на L&D

 

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