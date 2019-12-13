Валютный рынок: курс рубля держится благодаря продажам валюты

За 10 месяцев 2019 г. предприятия и население суммарно продали СКВ больше, чем купили, на 719,2 млн долл.

- По данным Нацбанка, в октябре субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 199,5 млн долл. (после покупки 40,6 млн долл. в сентябре). Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 50 млн долл. (после продажи 91,2 млн долл. в сентябре). В результате чистая продажа наличной валюты населением составила 107,5 млн долл., а чистая покупка безналичной - 57,6 млн. долл., - отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - При этом население традиционно является чистым продавцом валюты, а предприятия-резиденты выступают то покупателями, то продавцами. Однако нарастающим итогом с начала года и те, и другие сообща продали валюты больше, чем купили, на 719,2 млн долл.

Еще один неожиданный тренд этого года - достаточно устойчивое положительное сальдо внешней торговли. В сентябре оно снова оказалось положительным и составило +189,6 млн долл. (+130,1 млн долл. в августе), и остается положительным уже пятый месяц подряд! Хотя нужно отметить, что «вытягивает» общий показатель сальдо внешней торговли услугами, которое у нас традиционно «в плюсе». Так, в сентябре оно составило 428,2 млн долл, показав лучший результат с начала года. А вот сальдо внешней торговли товарами за тот же период столь же привычно оказалось отрицательным, составив «минус» 238,6 млн долл.

Из тенденций финансового рынка также можно отметить устойчивый рост рублевых сбережений населения, который после незначительного снижения в сентябре 2018 г., продолжается уже 13 месяцев! Так, в октябре, по данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения выросли на 132,8 млн руб. - до 4 887,2 млн руб. (+2,8%). При этом в октябре этот рост оказался максимальным с весны 2015 г.

- Кстати, срочные валютные депозиты населения после трех месяцев снижения в октябре также выросли на 2,5 млн долл. - до 6 210,1 млн долл. (+0,04%), - говорит аналитик. - Опережающий рост срочных рублевых депозитов по сравнению с валютными является следствием политики Нацбанка по девалютизации экономики страны.

Полностью очередной обзор ситуации на финансовом рынке Беларуси от В. Иосуба - читайте в печатной версии журнала «Директор» №11/2019.

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