Курс белорусского рубля упал. Разбираемся - почему

По мнению старшего аналитика Альпари Вадима ИОСУБА, в этом «виновато», прежде всего, укрепление российской валюты.

- В сентябре белорусский рубль снизился к валютной корзине второй месяц подряд из-за российского рубля. Рост его курса к белорусскому перевесил снижение курсов доллара и евро , - отмечает эксперт. - Так, стоимость доллара США снизилась с 2,0980 до 2,0743 руб. (-1,13%). Европейская валюта подешевела с 2,3160 до 2,2651 руб. (-2,20%). А российский рубль прибавил в цене с 3,1577 до 3,2222 бел. руб. за 100 росс. (+2,04%). В результате валютная корзина за сентябрь подорожала на 0,23%. С начала года доллар снизился на 3,96%, евро - на 8,42%, а российский рубль вырос на 3,51%.

В очередной раз подтвердился тот факт, что валютный рынок Беларуси гораздо более зависим от внешних факторов, чем от внутренней экономической ситуации. Ни сохранение чистой продажи валюты на рынке, ни наблюдающееся четвертый месяц (!) подряд положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами не смогли преодолеть эффект роста российского рубля к мировым валютам.

По данным Нацбанка, в сентябре субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 40,6 млн долл. (после продажи 145,6 млн в августе). Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 91,2 млн долл. (после продажи 107,9 млн в августе). При этом чистая продажа наличной валюты составила 148,1 млн долл., а чистая покупка безналичной валюты - 56,9 млн долл.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в августе оказалось положительным и составило, по предварительным данным, +129,6 млн долл. (после +102,2 млн. долл. в июле). Срочные рублевые депозиты населения в сентябре выросли на 97,4 млн руб. - до 4 754,4 млн (+2,1%). Рост рублевых сбережений после снижения в сентябре 2018 г. также продолжается 12 месяцев подряд.

Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте в статье В. Иосуба «Рубль рублю не товарищ», которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №10/2019.

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