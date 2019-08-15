Доллар и евро в Беларуси дешевеют уже полгода. С чем это связано?

Курс белорусского рубля снова вырос к основным валютам, и укрепился к валютной корзине третий месяц подряд.

В июне стоимость доллара США снизилась с 2,0953 до 2,0433 руб. (-2,48%). Европейская валюта подешевела с 2,3330 до 2,3251 руб. (-0,34%). Российский рубль прибавил в цене с 3,2245 до 3,2387 бел. руб. за 100 росс. (+0,44%). В результате валютная корзина подешевела на 0,6%. С начала года доллар снизился на 5,39%, евро - на 6%, а российский рубль вырос на 4,04%. Валютная корзина за это время снизилась на 0,91%.

- По данным Нацбанка, в июне субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 48,6 млн долл. (в мае наблюдалась покупка в размере 85,3 млн долл.). Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 50,5 млн долл (в мае - 131,8 млн). При этом чистая продажа наличной валюты составила 89,4 млн долл., а чистая покупка безналичной - 38,9 млн. Суммарно юридические и физические лица стали чистыми продавцами валюты, что позволило рублю продолжить укрепление , - поясняет старший аналитик Альпари Вадим ИОСУБ.

По словам эксперта, продолжает поддерживать белорусскую валюту и внешняя торговля:

- Сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в мае оказалось положительным и составило +37,8 млн долл. (после -390,2 млн в апреле). Сальдо внешней торговли услугами традиционно было положительным в размере 257,3 млн долл. (+289,8 млн долл. в апреле). Сальдо внешней торговли товарами столь же привычно оказалось отрицательным, но при этом заметно улучшилось - до -219,5 млн долл. (с -680 млн в апреле). Похоже, что основная часть потерь экспорта нефтепродуктов, связанных с поставкой «плохой» нефти из России, пришлась именно на апрель.

Можно ожидать, что в течение ближайшего месяца белорусский рубль укрепится одновременно ко всем трем основным иностранным валютам. Хотя волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов и т.д.) могут внести коррективы в этот сценарий.

Полный прогноз развития ситуации на валютном рынке читайте в статье В. Иосуба «Кто главный в валютной корзине» в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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