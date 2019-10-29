Белорусский рубль упал, но ненадолго

Основные макроэкономические индикаторы по-прежнему благоприятствуют стабильности национальной валюты.

В августе после четырех месяцев укрепления белорусский рубль, наконец, снизился к валютной корзине. Но это снижение было связано не с ухудшением экономической ситуации в стране, а с ростом курсов доллара и евро, которые в свою очередь прервали семимесячную серию снижения.

Что касается внутренних финансовых индикаторов, то они продолжали оставаться благоприятными для белорусской валюты.

- По данным Нацбанка, в августе субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 145,6 млн долл. (после продажи 286,2 млн в июле). Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 107,9 млн долл (в июле - 66,9 млн). При этом население традиционно является чистым продавцом валюты, а предприятия-резиденты продают ее на чистой основе третий месяц подряд. Однако сильное августовское снижение российского рубля к мировым валютам, учитывая его 50%-ную долю в валютной корзине, привело к снижению белорусского рубля, - отметил старший аналитик Альпари Вадим ИОСУБ.

Кроме того, рубль продолжает поддерживать внешнеторговое сальдо, которое в июле вновь оказалось положительным и составило порядка 105,7 млн долл. (+192,3 млн долл. в июне). При этом сальдо внешней торговли услугами традиционно было «в плюсе» в размере 298 млн долл. (в июне - плюс 335,9 млн). А сальдо внешней торговли товарами столь же привычно оказалось отрицательным (-192,3 млн). В июне оно оценивалось в -143,6 млн.

Из других макроэкономических индикаторов можно отметить, что срочные рублевые депозиты населения в августе выросли на 126,8 млн руб. - до 4.657 млн (+2,8%). Причем, рост рублевых сбережений продолжается одиннадцатый месяц подряд! Тогда как срочные валютные депозиты населения снижаются уже второй месяц. В августе это снижение составило 9,2 млн долл. - до 6 210,5 млн долл. (-0,1%). Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе также упал по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%. Но с начала года он вырос на 2,9%, а за последние 12 месяцев - на 5,7%.

Подробнее о развитии ситуации на белорусском валютном рынке в сентябре - читайте в статье В. Иосуба «Рубль упал, но может подняться» в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

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