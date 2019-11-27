Экспорт услуг поддержал сальдо

Это позволило Беларуси выйти на положительный баланс во внешней торговле.

По данным Белстата, оборот внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в январе-июле 2019 г. достиг 46,8 млрд долл., в том числе экспорт - 23,6 млрд, импорт - 23,2 млрд. Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительное в размере 420,6 млн долл. (за 7 месяцев 2018 г. - 528,4 млн), а его отношение к ВВП - 1,2% при прогнозе на январь-сентябрь 2019 г. - не ниже 0,1%.

Экспорт услуг в январе-июле превысил 5,2 млрд долл. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,9%, импорт - более 3 млрд (рост - на 2,8%). В результате по услугам сложилось положительное сальдо в сумме 2,1 млрд долл. (за 7 месяцев 2018 г. - 1,96 млрд). Кроме того, услуги заняли 22% в общем объеме стоимостного объема экспорта, и их доля по сравнению с январем-июлем 2018 г. увеличилась на 1,4 п.п.

С экспортом товаров ситуация совсем иная. С одной стороны, внешнеторговые товарные операции оказывают определяющее влияние на стоимостной объем экспорта. За 7 месяцев 2019 г. их доля - 78%. Но при этом сальдо внешней торговли товарами за исследуемый период – отрицательное, и составляет «минус» 1,7 млрд долл. (в январе-июле 2018 г. - «минус» 1,4 млрд). Т.е. эффективность внешней торговли товарами продолжает падать.

Кроме того, стоимостный объем экспорта товаров еще и снижается. По сравнению с январем-июлем 2018-го в текущих ценах он упал на 3,5% (670,8 млн долл.), тогда как импорт сократился значительно меньше - на 0,8% (169 млн).

По оценкам аналитиков, это обусловлено падением физических объемов и средних цен экспортируемых товаров. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. средние цены экспортных товаров в январе-июле 2019-го снизились на 1,2%, импорта - на 1,7%. Товарная масса внешних поставок уменьшилась на 2,3%, а импорта - увеличилась на 0,9%.

Подробнее о ситуации во внешней торговле читайте в статье А. Алесина «Услуги - в плюсе, товары - в минусе», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №10/2019.

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