Объемы продажи наличной валюты в Беларуси выросли в два раза

Причем чистыми продавцами стали и предприятия, и население.

- Так, в апреле субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 125,5 млн долл. Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 98,7 млн долл. (после покупки 20,4 млн в марте). При этом чистая продажа наличной валюты по сравнению с мартом выросла почти в два раза и составила 179,5 млн долл., а чистая покупка безналичной, напротив, снизилась и достигла 80,7 млн долл. И юридические, и физические лица оказались чистыми продавцами валюты, что и позволило рублю укрепиться, - говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Поддержало рубль и положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, наблюдавшееся в первом квартале. Так, в марте по методологии платежного баланса оно составило +63,7 млн долл. (после +50,1 млн долл. в феврале). При этом сальдо внешней торговли услугами традиционно было положительным +351,6 млн долл. (+268,5 млн долл. в феврале). А сальдо внешней торговли товарами столь же привычно оказалось отрицательным - «минус» 287,9 млн долл. (-218,4 млн долл. в феврале).

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле вырос на 0,04%, с начала года - на 2,7%, а за последние 12 месяцев - на 5,5% (месяцем ранее - 5,8%). После февральского пика в 6,2% инфляция в годовом выражении снижается второй месяц подряд.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2019 г., %

Подробнее о ситуации на белорусском валютном рынке читайте в статье В. Иосуба «Продолжение сказки» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

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«Угроза глобального кризиса снизилась».

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