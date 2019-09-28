Экономический рост в Беларуси более 2% в год маловероятен

По оценкам Нацбанка, низкий потенциал ВВП связан со структурными ограничениями и технологическим отставанием отечественной экономики.

Регулятор не считает возможным достижение в 2019 г. запланированного роста экономики до 4%. Как отмечают в главном банке страны, сейчас экономический рост поддерживается в основном за счет внутреннего спроса, обеспеченного положительной динамикой розничного товарооборота и инвестиций в основной капитал.

При этом Нацбанк настаивает на необходимости скорейшего принятия мер, которые позволят увеличить ВВП в среднесрочной перспективе. Речь идет о необходимости общего роста эффективности экономики, а также об обеспечении сбалансированности платежного баланса страны за счет повышения конкурентоспособности отечественных товаров и улучшения инвестиционного климата.

- Монетарная политика Нацбанка последних лет способствовала обеспечению низкой инфляции. При этом экономика практически не демонстрировала динамику роста (до 2%), - говорит президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика» Евгений Качуровский. - Существуют разные точки зрения на повышение ее эффективности. Отдельные эксперты связывают такое развитие (на определенном этапе) с удешевлением денег, в частности, со стимулированием экспортного потенциала. Регулятор же считает, что печатание «пустых», ничем не подкрепленных денег будет иметь негативные последствия для белорусского ВВП. Основной проблемой такой динамики является низкая производительность труда. Как следствие, вложенные в экономику деньги не приносят должной отдачи (от привлеченного рубля получают 90 коп.).

Тем не менее, судя по всему, руководство страны пока не намерено отказываться от прогноза роста в 4%. Надежды на положительную динамику во 2-м полугодии связываются с неплохими показателями, полученными в 1-й половине 2019-го (инфляция ниже установленных заданий и объем прямых иностранных инвестиций порядка 1 млрд долл. - по итогам 5 месяцев). Несколько обнадеживает неожиданный рост в строительстве (на 0,3%) и розничного товарооборота (на 5,5%) на фоне увеличения доходов населения. Определенные перспективы связываются и с сельским хозяйством, хотя прибавка здесь составила всего 0,2%.

Е. Качуровский отмечает, что за последние годы при относительно низкой инфляции активно увеличиваются внутренний и внешний долги. Бюджет на следующий год планируется без профицита. Консервативный прогноз по повышению ВВП в 2019 г. экономические власти оценивают на уровне 2,5%. По прогнозному проекту на 2020 г. «в условиях отсутствия конъюнктурных шоков» ВВП также вырастет на 2,5%.

Полный текст статьи президента международного некоммерческого фонда «Новая экономика» Е. Качуровского «Кроят» по старым лекалам» опубликован в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

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