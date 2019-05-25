Проблемы АПК становятся хроническими

Кредиторская задолженность сельскохозяйственных предприятий более чем в 7 раз превысила ежегодную суммарную прибыль агросектора.

Во время деловой встречи в Республиканском клубе руководителей «Диалог» специалисты обсудили проблемы финансирования и перспективы развития отечественного АПК. В частности, были озвучены цифры, которые характеризуют финансовую ситуацию в отрасли как катастрофическую.

По данным НИЦ Мизеса, несмотря на передачу долгов Агентству по управлению активами, а также льготы по Указу №399, в прошлом году 63,5% белорусских сельскохозяйственных организаций без господдержки оказались убыточными. По итогам 2017 г. таких было 58,6%. Даже с господдержкой убыточными являются 10,5% хозяйств.

Рентабельность продаж по конечному финансовому результату без господдержки по итогам 2018 г. составила минус 0,8% (в 2017-м - плюс 0,6%). Чистая прибыль аграрного сектора в прошлом году - 285 млн долл., что примерно в 3,5 раза меньше совокупной господдержки сельскому хозяйству. Причем, прибыль в 4,9 раза ниже, чем только лишь просроченная кредиторская задолженность! Кредиторская задолженность агросектора уже давно превышает дебиторскую. А е размер в 7-8 раз превышает ежегодную суммарную прибыль.

Подробнее о проблемах белорусского АПК читайте в статье А. Снежиной «Ситуацию с долгами еще можно исправить?», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Долги платят слабые?», №3 (237) - март 2019.

«Долг платежом… страшен», №9 (231) - сентябрь 2018.