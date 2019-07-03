ВВП Беларуси в январе-мае увеличился на 1%

По данным Национального статистического комитета, в январе-мае 2019 года ВВП Беларуси увеличился всего на 1%.

По прогнозам социально-экономического развития Беларуси, утвержденным президентом и Советом министров, рост ВВП должен был достигнуть 4%.

Согласно данным Белстата, за январь-май 2019 года объем ВВП в текущих ценах составил 49,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января – мая 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – мае 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,2%.