Структурные реформы или кризис. Прогноз Всемирного банка для Беларуси

Низкие темпы роста экономики могут подтолкнуть правительство принять условия международных финансовых организаций.

Как известно, руководство страны поставило задачу: к 2025 г. достичь объема ВВП в 100 млрд долл. (в 2018 г. - около 59,4 млрд). По оценке ЕАБР, для достижения этой цели потребуется ежегодный рост экономики на 5-7%.

Это очень сложная зада, если учесть, что в последние годы экономический рост в Беларуси в среднем составлял около 2%. Причем, 2019-й страна начала крайне неудачно (рост ВВП в январе составил всего 0,7), да и затем продемонстрировала незначительную динамику (в феврале - 0,8%, марте - 1,1%, апреле - 1,4%). Рост промышленного производства в 1-м квартале не превышал 0,3%, а сельское хозяйство вообще сработало с минусом в 1,3%. По оценкам финансовых аналитиков, качество банковских активов также продолжает ухудшаться. В частности, доля необслуживаемых денежных ресурсов, подверженных кредитному риску, с начала года увеличилась с 5 до 6,2%.

- В белорусской экономике доминируют нерентабельные и низкорентабельные предприятия. Их удельный вес за январь-апрель 2019 г. достиг 59,6% (в том числе, в Минске - 49%, в Могилевской области - 68, в Витебской - 65, в Минской - 64%), - говорит Президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика» Евгений Качуровский. - Крупные предприятия - главных доноров социальной политики, поддерживались как за счет бюджета (по данным МВФ, общий объем господдержки госпредприятий в 2015 г. составил 9,5% ВВП), так и в рамках закрепления их за топ-менеджерами правительства. Речь о приватизации или кооптировании этих компаний в международные холдинги не шла, так как они символизировали экономическую и социальную безопасность страны. И хотя сейчас наблюдается тренд на снижение господдержки, кредитные обязательства госпредприятий, по которым они с высокой степенью вероятности не смогут рассчитаться, составляют до 14% ВВП.

При этом Беларусь лидирует по доле госпредприятий в экономике. По информации МВФ, в стране на 1 млн человек приходится 380 таких организаций (в Словении и Хорватии - около 260, России - 220, Латвии и Литве - менее 50). Госкомпании имеют более низкую производительность по сравнению с частным бизнесом, а их эффективность с учетом торговых войн и ограничений, финансовых санкций и т.д. все сложнее поддерживать.

Всемирный банк считает, что Беларуси в таких условиях крайне необходимы структурные экономические реформы. В противном случае кризиса не избежать, и уже в ближайшие годы госдолг вырастет до 70% ВВП, что может привести к дефолту. Страна затянула с изменениями, которые дальше уже нельзя откладывать. Тем более, если мы хотим ежегодно увеличивать основные макропоказатели на 5-6%, в первую очередь, необходимо разработать новую бизнес-модель национальной экономики, снизив в ней роль госсектора.

Источник: ЕАБР

Подробнее об этом - читайте в статье Е. Качуровского «Структурные реформы или новая бизнес-модель?», которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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