Белорусская экономика начала замедляться. Причина - ослабление внутреннего спроса

Динамика ВВП Беларуси в I квартале ставит под сомнение реальность выполнения прогнозных показателей на 2019 г.

По итогам I квартала валовый внутренний продукт Беларуси увеличился на 1,1%. Причем, основная доля этого роста (0,7%) пришлась на январь, а затем экономика стала резко замедляться. Нацбанк объясняет это, прежде всего, ослаблением внутреннего спроса. За первые 3 месяца 2019 г. в годовом выражении он вырос всего на 2,5%, сократившись на 0,6 п.п. по сравнению с IV кварталом 2018 г.

Это ставит под сомнение реальность выполнения прогноза по росту ВВП, который на 2019 г. запланирован в размере 4%. Подтверждением являются прогнозы мировых рейтинговых агентств. Так, в Moody’s считают, что экономический рост в Беларуси в текущем году не превысит 1,8%, а в 2020-м агентство прогнозирует увеличение ВВП лишь на 1,6%.

По мнению зарубежных аналитиков, перспективы белорусской экономики существенно ухудшились в связи с финансовыми потерями, которые страна понесет от налогового маневра в России. Напомним: они оцениваются в 10 млрд долл. в 2019-2024 гг. При этом в Moody’s считают, что Беларусь не получит компенсацию от российской стороны.

- В структуре валовой добавленной стоимости в 2019 г. быстрее всего росли строительство (5,9% гг., вклад - 0,3 п.п.) и торговля (3,5% гг., 0,3 п.п.), которую пока еще поддерживает розничный товарооборот, тогда как оптовый товарооборот колеблется в районе нулевой отметки , - отмечает президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика» Евгений Качуровский. - При этом в I квартале в стране наблюдался спад потребительской активности населения. Основными причинами стали: рост расходов на жилищно-коммунальные услуги, цен на отдельные потребительские товары, замедление темпов роста кредитования физических лиц. В результате снизились объемы розничного товарооборота. Прирост реальной розницы в I квартале 2019 г. составил 6% относительно соответствующего периода предыдущего года. Тогда как в IV квартале 2018 г. он составлял 6,6%. Наиболее заметно падение товарооборота проявилось в сегменте непродовольственных товаров (на 0,9 п.п. - до 8,3%). В продовольственном - годовые темпы роста розничного товарооборота существенно не изменились (3,7% против 3,8% в предыдущем квартале). Замедление товарооборота стало также следствием сокращения темпов увеличения реальной зарплаты. В I квартале в годовом выражении этот показатель составил 7,8% (в IV квартале 2018 г. - 10,1%). Такой тренд был характерен для большинства видов экономической деятельности.

Темпы экономического роста в Беларуси в 2017-2019 гг., %

Подробнее о ситуации в национальной экономике и прогнозах развития ситуации, читайте в статье Е. Качуровского «Фальстарт по-белорусски» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

Ссылки по теме:

«Прогноз для белорусской экономики: слабый рост или рецессия ...».

«Беларусь: на круги своя».