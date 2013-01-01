Комплексное обеспечение безопасности бизнеса: Часть 3: Информационная безопасность.

Последнее время огромные потоки распространяемых новостей и бизнес-предложений сформировали ошибочное мнение, что информационная – это только электронная или кибербезопасность. Но не стоит забывать о сетевом и документальном (физическом) ее сегментах.

Информационная безопасность является одной из наиболее сложных составляющих корпоративной безопасности в понимании предпринимателей.

Бурное развитие Интернета, доступность огромных массивов информации и данных, возникновение социальных сетей появление новых направлений бизнеса, образование индустрий и корпораций - все это открыло большие возможности и горизонты, которые были раньше не доступны. Но, как и у каждой монеты или медали есть другая сторона. Мошенники, злоумышленники и прочие криминальных элементы также получили неисчерпаемый потенциал для совершения различного рода преступлений.

В Беларуси в период с 2010 по 2018 годы фиксировалось около 2–2,5 тыс. киберпреступлений, а уже с 2018 по 2021 года этот показатель составил 25 тыс. т.е. вырос в 10 раз!

Именно поэтому некоторые компании и неравнодушные люди, для противодействия такого рода преступлениям, стали предлагать различного рода решения. Антивирусные программы, системы электронной подписи и разграничения доступа, DLP и многие другие программные комплексы стали просто обязательным условием обеспечения кибербезопасности для успешного функционирования бизнеса.

Однако мало просто поставить некоторый пул программ и можно считать задачу по защите информации выполненной. Риск утечки важной информации посредством несанкционированного доступа к сетям, передающим (транслирующим) данные также велик. Здесь также выработался определённый комплекс процедур, правил и механизмов, позволяющий защитить компьютерные сети. В последнее время активно начались применяться методы обеспечения безопасности сетей посредством т.н. интеллектуальной защиты в виде нейронных сетей.

Всегда стоит помнить о физической безопасности сетей, серверов, коммутаторов и др. оборудования. Даже если ваша сеть является локальной и не имеет выхода во всемирную паутину, это вовсе не значит, что вы защищены от несанкционированного проникновения. Например, одно лишь стороннее подключение к серверу или компьютеру может парализовать деятельность всей компании. Существует аппаратура, позволяющая снимать информацию без непосредственного проникновения внутрь системы. Специалисты группы компаний «Агентство безопасности бизнеса» в таких случаях советуют периодически, не реже одного раза в месяц, проверять оборудование и сети на предмет незаконного съема информации.

Безопасность документов, съёмных носителей, образцов, прототипов и т.д. не должны оставаться в стороне. Вся важная информация, хранящаяся на бумаге или других носителях должна тщательно охраняться.

К примеру, утеря папки с договорами контрагентов либо взаиморасчетов с ними может поставить компанию по угрозу остановки деятельности, либо еще хуже - к банкротству, т.к. при попадании ее к конкурентам можно потерять не только важных клиентов либо поставщиков, но и потерять репутацию и свои конкурентные преимущества на рынке.

Специалисты агентства ABBIZ советуют принять дополнительные меры предосторожности: проверить работоспособность запирающих устройств, шкафов, сейфов и СКУД в помещениях с важной информацией, существенно ограничить доступ в эти помещения, установить сигнализацию и принять иные меры защиты.

Важно помнить одно правило: информация стоит денег, а ее утрата – больших потерь!

Берегите себя и свой бизнес!

Виктор Черевашко, Дмитрий Остапович

Группа Компаний «Агентство безопасности бизнеса»