Юнит-экономика: как понять, зарабатывает ли ваш бизнес на каждом клиенте

На одних клиентах бизнес растёт. На других — незаметно утекает в убыток. Разобраться, кто из них приносит прибыль, а кто — «проедает» маркетинг и команду, помогает юнит-экономика. Объясняем простыми словами и с практическими примерами.

Зачем всё это? Потому что масштабирование — не всегда благо

Успешный рост часто выглядит так: в прошлом месяце — 10 тысяч пользователей, в этом — уже 20. Круто? Не факт.

Если каждый новый клиент обходится вам в 100 рублей, а приносит только 70, то чем больше клиентов — тем глубже яма.

Вот почему хороший бизнес начинается не с выручки, а с понимания: а вообще вы зарабатываете на своей базовой “единице” или нет?

Это и есть суть юнит-экономики — простого, но мощного инструмента: выяснить, сколько вы зарабатываете (или теряете) на одном клиенте, одной продаже, одной подписке, одной поездке. А заодно — когда это всё окупается, стоит ли вообще масштабировать и куда сливаются деньги.

Начнем с главного вопроса: а что у вас — “юнит”?

Вот тут большинство бизнесов ошибаются.

Интернет-магазин считает юнитом заказ, а на самом деле зарабатывает на клиенте, который возвращается.

Отель считает брони, а юнит — это “номероначь” (room-night).

Сервис доставки — считает поездки, но платит курьерам и маркетологам за клиентов.

Если перепутать юнит, вся экономика пойдет не туда.

Вот простое правило: юнит — это минимальная повторяющаяся единица, которая создаёт выручку и которую вы можете масштабировать.

Примеры:

В e-commerce — чаще всего это клиент , а не заказ.

, а не заказ. В SaaS — подписка/пользователь .

. В гостинице — ночь в номере , а не “гость”.

, а не “гость”. В казино — игрок, желательно на жизненный цикл.

Подумайте, кто или что у вас создаёт деньги? Не трафик, не лайки, не подписчики в Telegram, а тот, кто платит.

Как работает юнит-экономика: простая модель в четыре шага

Допустим, вы продаёте подписку на сервис или товар в онлайне.

Вот как считать по шагам:

1. Сколько приносит один юнит?

Например, средняя выручка с одного клиента — 60 рублей.

2. Какие переменные издержки на одного юнита?

Это всё, что растёт с масштабом: себестоимость, логистика, налоги с оборота, промо, комиссии.

Допустим, затраты на одного клиента — 45 рублей.

Выручка − Переменные издержки = CM1 (вкладовая маржа)

→ 60 − 45 = 15 рублей маржи до маркетинга

3. Сколько стоит привлечение одного клиента (CAC)?

Реклама, партнёры, бонусы на первую покупку. Допустим, 12 рублей.

CM1 − CAC = CM2

→ 15 − 12 = 3 рубля чистой маржи с клиента

4. А постоянные издержки?

Офис, зарплаты, серверы, юристы — всё, что не зависит от числа клиентов. Это не входит в юнит, но должно покрываться за счёт общей суммы CM2.

Стоп. А если клиент возвращается?

Вот тут юнит-экономика показывает настоящую магию.

Если клиент делает одну покупку — вы заработали 3 рубля, и всё. Но если он приходит снова — второй, третий, четвёртый раз — вы уже не платите повторный CAC, а получаете CM1 в чистом виде.

Это и есть LTV (Lifetime Value) — вся маржа, которую приносит клиент за свою “жизнь” в вашем бизнесе.

Пример: если клиент делает 4 покупки по 60 рублей, маржа с каждой — 15, CAC — 12, то LTV = (4 × 15) − 12 = 48 руб.

А LTV:CAC = 48:12 = 4 — это хорошо.

Обычно комфортным считают LTV:CAC от 3 и выше, а срок окупаемости (Payback) — до 6–12 месяцев.

А теперь на реальных кейсах — всё становится понятнее

Пример 1. SaaS-сервис

Представим, что вы продаёте подписку на сервис по 20 долларов в месяц.

Из них 4 доллара — переменные затраты (поддержка, сервера, комиссии).

Значит, маржа = 16 долларов в месяц.

В среднем клиент держится 20 месяцев (отток 5% в месяц).

Общая маржа (LTV) = 16 × 20 = 320 долларов .

. Привлечение (CAC) = 100 долларов.

Итого LTV:CAC = 3,2 → модель устойчива, окупаемость за 6,25 месяцев.

Пример 2. Интернет-магазин

Чек: 60 долларов

Себестоимость: 30

Доставка: 8

Комиссии: 1,8

Возвраты: 3

Остальное по мелочи: 2

→ CM1 = 15,2 доллара

→ CAC = 12

→ CM2 = 3,2

Поначалу — мало. Но если клиент возвращается и покупает ещё 3 раза в год, а вы не тратите новый CAC — итоговая маржа растёт в разы.

Пример 3. Казино

GGR на одного игрока: 150 долларов

Минус налоги, бонусы, комплименты — остаётся 87,5

Привлечение игрока: 45

→ CM2 = 42,5 → прибыль уже с первого визита

А если 40% игроков вернутся и принесут в среднем ещё 60 маржи — LTV становится 147,5, а LTV:CAC = 3,28. Бизнес-модель стабильна.

Как посчитать юнит-экономику у себя?

Здесь нет магии. Просто разложите по шагам:

Определите, кто у вас юнит — клиент, подписка, поездка, визит? Соберите все переменные издержки на него — честно, до копейки. Посчитайте CM1 — что остаётся после всех этих затрат. Отнимите стоимость привлечения (CAC) — получите CM2. Посмотрите, как часто клиент возвращается и сколько раз платит → посчитайте LTV. Сравните LTV и CAC, оцените срок окупаемости. Разбейте всё по каналам: отдельно — реклама, отдельно — сарафан, отдельно — партнёры.

Иногда одна эта таблица может спасти вам бизнес — или открыть масштаб, которого вы боялись.

Где чаще всего ошибаются?

Считают не тот юнит. Например, визиты вместо клиентов — особенно в офлайн-бизнесе. Включают в юнит то, что туда не входит. Постоянные расходы — типа аренды и зарплат — считаются отдельно. Забывают про churn и повторные покупки. Без этого LTV — просто фантазия. Берут «средние по больнице». Один канал работает, другой сливает деньги — а в сумме вроде и норм. Считают LTV и CAC в разных “валютах”. Один по выручке, другой по марже. Или один с НДС, другой — без. Приводите всё к единой логике. Окупаемость слишком длинная. LTV есть, но Payback 18+ месяцев — значит, оборотка не выдержит роста.

В двух словах: зачем всё это?

Потому что юнит-экономика — это рентген вашего бизнеса.

Она показывает, где вы реально зарабатываете, где теряете, и почему масштабирование не всегда = рост прибыли.

Если вам кажется, что «и так всё работает» — сделайте один расчёт.

Скорее всего, кое-какие цифры заставят вас пересмотреть рекламный бюджет, пересчитать каналы, или даже — изменить тарифы.

Попробуйте прямо сейчас:

- Юнит: ______

- Средний доход с юнита: ______

- Переменные издержки: ______

- CM1: ______

- Стоимость привлечения (CAC): ______

- CM2: ______

- Retention: ______

- LTV: ______

- LTV:CAC: ______

- Payback: ______

«Если ты не управляешь цифрами — цифры управляют тобой.»

Юнит-экономика — это не для инвесторов. Это для себя.

Попробуйте посчитать её хотя бы по одному продукту — и увидите бизнес по-новому.

Alexey Kolb