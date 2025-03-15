Экспофорум «номер один» 2025 по итогам масштабного голосования за лучшие товары и услуги.

Международная бизнес-премия «Номер один» 2025 объединит лидеров Беларуси, России и Казахстана на масштабном ЭкспоФоруме «Номер один» 20-21 июня. Это будет выставка лучших товаров и услуг, лектории от лидеров рынка, музыкально-развлекательная программа, показ коллекций белорусских дизайнеров и конечно роскошная церемония награждения победителей премии «Номер один»!

ЭКСПОФОРУМ «НОМЕР ОДИН» 2025 – закладывается новая традиция в рамках ежегодной бизнес-премии «Номер один»

Для участия в ЭкспоФоруме представителям бизнеса необходимо оказаться в рейтингах TOP BRAND в рамках масштабного голосования потребителей за лучшие товары и услуги на сайте topbrand.media Голосование пройдет с 10 по 24 марта.

О ПРЕМИИ

С 2017 года ежегодная бизнес-премия "Номер один" – вручается лучшим и востребованным компаниям, товарам и услугам. Премия известна высоким уровнем проведения Церемонии вручения наград и масштабным интернет-голосованием Потребителей. Ежегодно в голосовании участвуют более 80 000 респондентов. Аудитория Премии – это более 7 000 юридических лиц, более 80 000 респондентов, участвующих в голосовании за товары и услуги №1.

Организаторы хотят создать праздник для потребителей и представителей бизнеса. Вход на выставку будет бесплатный, все потребители смогут ближе познакомиться с любимыми товарами и услугами №1. А победители смогут донести свои ценности до большой аудитории белорусов и гостей столицы.

К проведению ЭкспоФорума «Номер один» приурочен выпуск печатного глянцевого каталога-гида TOP BELARUS. Собранная в гиде информация – это не субъективный выбор редакции, а выбор тысяч потребителей Беларуси, России и Казахстана.

Принять участие в выставке смогут только лидеры потребительского голосования. Поэтому онлайн-голосование за лучшие и любимые товары и услуги приобретает еще большую значимость для всех номинантов премии «Номер один», для всех представителей бизнеса.

Уважаемые потребители, проголосуйте за свои любимые товары и услуги на сайте topbrand.media с 10 по 24 марта!

Выбираем лучших ВМЕСТЕ!

Официальный сайт премии premium-n-one.com

Сайт рейтингов и обзоров topbrand.media