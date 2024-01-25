«Р7-Офис» вышел на рынок Беларуси

Клиентами «Р7» уже стали крупные компании Республики. В 2023 году серверную версию «Р7-Офис» приобрела ОАО «БЕЛАЗ-управляющая компания холдинга БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». В текущем году разработчик «Р7-Офис» также подписал соглашения с интеграторами и дистрибьюторами программного обеспечения в Беларуси.

На данный момент у производителя офисного ПО на территории Беларуси 47 партнеров. Всего же в Республике продукты линейки «Р7» предлагают своим клиентам порядка 120 компаний.

В 2023 году на территории Беларуси разработчик «Р7-Офис» заключил дистрибьюторский договор с крупным интегратором — компанией «Интеллект-Х». Такое же соглашение было заключено с ООО «МОНТ дистрибуция», одним из крупнейших дистрибьюторов программного обеспечения в стране.

Также через сеть партнеров на территории Беларуси российский разработчик офисных решений осуществляет поставки продуктов линейки «Р7-Офис» для органов власти и предприятий с госучастием. Клиентам из Беларуси доступны редакторы текста, таблиц, презентаций, схем, сервер хранения документов и совместной работы, почтовый сервер и клиент, сервис видеоконференцсвязи и другие модули «Р7-офис» в различных пакетах лицензирования.

«Мы очень рады расширению международного сотрудничества — еще больше пользователей смогут оценить преимущества наших продуктов для эффективной совместной работы с документами. Со своей стороны мы прилагаем все усилия к обеспечению удобства работы с нашими продуктами: на сегодняшний день реализована интеграция личного кабинета «МОНТ дистрибуция» и личного кабинета «Р7». Кроме того, работы по интеграции личных кабинетов транслируются на всех дистрибьюторов», — отметили в «Р7».