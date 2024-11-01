Надо 1 миллион рублей?

ВТБ (Беларусь) запустил кредитование малого бизнеса без залога на сумму до 1 млн белорусских рублей. Оформить заявку на кредит можно онлайн или через персонального менеджера.

Кредит доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на срок от 1 года со ставкой от 12,5% годовых в белорусских рублях. Финансирование может предоставляться в форме кредитной линии или овердрафта.

«Сегодня мы обслуживаем 16 тысяч клиентов малого бизнеса, для которых всегда стремимся предлагать удобные и быстрые инструменты поддержки. Теперь в ВТБ (Беларусь) доступно финансирование на сумму до 1 млн белорусских рублей без требования закладывать имущество. Беззалоговые кредиты отличаются упрощенными условиями выдачи и более высокой скоростью получения необходимого объема средств», – подчеркивает директор департамента развития среднего и малого бизнеса ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

Также в ВТБ (Беларусь) клиентам малого бизнеса доступно финансирование на сумму до 3,6 млн белорусских рублей на срок до 5 лет. Кредит может быть направлен на ведение текущей деятельности или реализацию инвестпроектов.