Минпром объявляет конкурс инноваций для промышленности Беларуси

Министерство промышленности Республики Беларусь запускает ежегодный конкурс на соискание отраслевой премии в области науки и техники за 2024 год. Конкурс нацелен на стимулирование разработки и внедрения новых видов техники, материалов и технологий в промышленном секторе страны.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о премии Минпрома в области науки и техники, утвержденным постановлением министерства от 04.09.2009 г. № 13 (в редакции от 10.05.2012 г. № 6).
Для участия в конкурсе руководителям предприятий и организаций необходимо предоставить ряд документов, включая:
- Стандартный пакет документов согласно пунктам 7-9 Положения.
- Специальную справку и презентацию, содержащие:
- Данные об освоении производства и объемах выпуска представляемого изделия, в том числе на экспорт.
- Расчеты экономической эффективности от внедрения новых технологий.
- Отзывы потребителей.
- Информацию о достигнутом уровне локализации производства (не менее 60% после второго года выпуска).
Особое внимание стоит обратить на требование по локализации производства, что подчеркивает стремление министерства к развитию отечественных производственных мощностей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2024 года в научно-техническом управлении Министерства промышленности (каб. 805).
Для получения дополнительной информации руководители могут обращаться к Бородавко Евгении Александровне по телефону 223-72-01 или по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Участие в подобных конкурсах может стать отличной возможностью для белорусских предприятий продемонстрировать свои инновационные разработки, получить признание на государственном уровне и потенциально привлечь дополнительное финансирование для дальнейшего развития проектов.