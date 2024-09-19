Минпром объявляет конкурс инноваций для промышленности Беларуси

Министерство промышленности Республики Беларусь запускает ежегодный конкурс на соискание отраслевой премии в области науки и техники за 2024 год. Конкурс нацелен на стимулирование разработки и внедрения новых видов техники, материалов и технологий в промышленном секторе страны.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о премии Минпрома в области науки и техники, утвержденным постановлением министерства от 04.09.2009 г. № 13 (в редакции от 10.05.2012 г. № 6).

Для участия в конкурсе руководителям предприятий и организаций необходимо предоставить ряд документов, включая:

Стандартный пакет документов согласно пунктам 7-9 Положения. Специальную справку и презентацию, содержащие: Данные об освоении производства и объемах выпуска представляемого изделия, в том числе на экспорт.

Расчеты экономической эффективности от внедрения новых технологий.

Отзывы потребителей.

Информацию о достигнутом уровне локализации производства (не менее 60% после второго года выпуска).

Особое внимание стоит обратить на требование по локализации производства, что подчеркивает стремление министерства к развитию отечественных производственных мощностей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2024 года в научно-техническом управлении Министерства промышленности (каб. 805).

Для получения дополнительной информации руководители могут обращаться к Бородавко Евгении Александровне по телефону 223-72-01 или по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. .

Участие в подобных конкурсах может стать отличной возможностью для белорусских предприятий продемонстрировать свои инновационные разработки, получить признание на государственном уровне и потенциально привлечь дополнительное финансирование для дальнейшего развития проектов.