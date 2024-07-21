ВТБ повысил максимальный срок автокредитования до 10 лет

ВТБ увеличил максимальный срок кредита на покупку нового или подержанного автомобиля до10 лет.
Максимальная сумма автокредита составляет 70 тысяч белорусских рублей. Первые три месяца действует сниженная процентная ставка 14,9%, а затем – 16,9% годовых. Для оформления кредитной заявки требуется только паспорт. Кредит доступен без залога, поручителей и КАСКО, а решение по нему можно получить без заключенного договора купли-продажи транспортного средства.
«Во втором квартале объем автокредитов банка увеличился в 5 раз по сравнению с началом года. Основным фактором стали сезонность и повышенный лимит по кредитам. Увеличение максимального срока до 10 лет сделает ежемесячные платежи более удобными для клиентов. При этом кредитные условия позволяют выбирать и покупать новые или подержанные автомобили, получая одобрение суммы кредита еще на этапе выбора модели», – комментирует начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.
Подать заявку на автокредит можно в интернет-банке, мобильном приложении VTB mBank, 24 офисах и 55 кредитных центрах ВТБ (Беларусь). Ежемесячные платежи можно совершать во всех банках и почтовых отделениях страны.