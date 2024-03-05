ВТБ (Беларусь) запустил специальные тарифы по переводам в китайских юанях для малого бизнеса

ВТБ (Беларусь) улучшает условия переводов в китайских юанях и других валютах стран Востока для клиентов малого бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут совершать их по фиксированной стоимости от 5 долларов США в зависимости от подключенного пакета услуг РКО.

«Доступность международных переводов является ключевым фактором для малого бизнеса в Беларуси. Предприниматели совершают переводы в Россию, Казахстан, Армению, Азербайджан, а также наращивают сотрудничество с Китаем, Индией, ОАЭ и другими странами Востока. Мы нацелены на постоянное расширение возможностей для бизнеса, поэтому запускаем специальные тарифы по переводам в китайских юанях и других валютах дружественных стран», – прокомментировала исполнительный директор ВТБ (Беларусь) Виктория Смирнова.

Стать клиентом ВТБ (Беларусь) можно как в офисе, так и через интернет-банк для бизнеса. Для этого достаточно зарегистрироваться через межбанковскую систему идентификации и открыть расчетный счет. Пользователям пакетов услуг РКО доступны также безлимитные платежи внутри страны, льготные переводы в Россию и дополнительные опции и сервисы для бизнеса.