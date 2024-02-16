ВТБ (Беларусь) открыл для клиентов доступ в 650 бизнес-залов аэропортов и вокзалов мира

ВТБ (Беларусь) предоставил состоятельным клиентам доступ в более чем 650 бизнес-залов в аэропортах Беларуси, России и других стран, а также российских железнодорожных вокзалах.

«Мы стремимся сохранять высокий уровень обслуживания состоятельных клиентов. Посещение бизнес-залов – один из самых ожидаемых нефинансовых сервисов. Теперь наши клиенты смогут воспользоваться доступом в зоны отдыха по персональному QR-коду вместо карты. Эта услуга будет особенно востребованной в сезоны праздников и период отпусков», – комментирует запуск нового сервиса начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо установить на мобильное устройство приложение и использовать его для прохода, приложив к считывателю уникальный QR-код. В премиальных зонах клиенты ВТБ (Беларусь) могут без ограничений пользоваться местами для отдыха, комнатами переговоров, рестораном с системой подачи «шведский стол» и другими услугами. Посещать бизнес-залы можно с семьей, коллегами и друзьями. Для клиентов сегмента «Привилегия» первые пять проходов в год будут бесплатными.