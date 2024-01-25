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ВТБ (Беларусь) возглавил Владимир Лиходиевский

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ВТБ (Беларусь) возглавил Владимир Лиходиевский

Владимир Лиходиевский назначен на должность председателя правления ВТБ (Беларусь). Новый руководитель продолжит развитие банка с фокусом на цифровые финансовые решения для розничных и корпоративных клиентов.

Владимир Лиходиевский окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и Белорусский государственный экономический университет. В банковской сфере работает 30 лет, из которых 11 лет – в ВТБ (Беларусь), где в разные годы отвечал за поддержку операционной деятельности, курировал международные расчеты и валютные операции, IT-направление, реализовывал крупные проекты по цифровой трансформации.

 

«Сегодня в ВТБ (Беларусь) обслуживается каждый десятый житель страны. В качестве финансового партнера банк выбрали 17 тысяч компаний и предпринимателей республики. Наши продукты полностью адаптированы под потребности населения и бизнеса, а их ценовые параметры соответствуют общерыночным значениям. Большое внимание мы уделяем развитию сети отделений, в том числе за пределами столицы. Мы хотим быть удобными для клиентов, которым необходима поддержка наших специалистов в традиционном оффлайн-формате. Вместе с этим банк продолжает переводить свои продукты и сервисы в цифровые каналы, повышая их доступность и удобство», – подчеркнул председатель правления ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский.

 

ВТБ (Беларусь) работает на рынке республики 27 лет. Банк является системообразующим и входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. Сегодня его клиентам доступно 24 офиса, 55 кредитных центров, POS-кредитование в 160 магазинах-партнерах и онлайн-сервисы с доступом к банковским продуктам и услугам 24/7.

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