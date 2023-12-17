ВТБ (Беларусь) открыл новый офис в Минске

ВТБ (Беларусь) открыл для розничных клиентов новое отделение в Минске на проспекте Независимости, 93 рядом со станцией метро «Парк Челюскинцев». В офисе доступны все продукты и сервисы банка. Входная группа оборудована зоной 24/7 с банкоматом для снятия наличных средств.

В новом офисе розничные клиенты могут оформить кредиты и вклады, мгновенно получить платежные и кредитные карты, совершить валютно-обменные операции и повседневные платежи за услуги. Специалисты банка готовы проконсультировать посетителей по оформлению страховых продуктов и помочь подключить онлайн-сервисы для круглосуточного доступа к банкингу.

«Банковские отделения остаются востребованными среди клиентов, которым важно персональное общение с нашими специалистами. С начала года столичные офисы ВТБ (Беларусь) посетило свыше 400 тысяч человек. При выборе локации для точек продаж мы ориентируемся на удобство их расположения для посетителей. Близость нового отделения к метро и городскому парку позволит оперативно и с комфортом решать свои финансовые задачи по пути», – отмечает начальник управления повышения эффективности сети и клиентского сервиса ВТБ (Беларусь) Денис Коцюба.

ВТБ (Беларусь) представлен во всех крупных городах страны. В столице для розничных клиентов открыты 7 отделений и мини-офисы в торговых центрах EXPOBEL, МОМО, Dana Mall, «Титан» и ЦУМе. Основные операции доступны в онлайн-сервисах банка с дистанционной регистрацией для новых клиентов.