Обнародован рейтинг эффективности белорусских брендов и агентств

В этом году явными лидерами в области маркетинговых и рекламных коммуникаций стали пивоваренные компании.

Ассоциация Коммуникация Маркетинговых Агентств (АКМА), которая представляет в Беларуси Премию Effie Awards (это самая престижная мировая премия, которая присуждается в сфере маркетинговых и рекламных коммуникаций), объявила результаты Национального рейтинга эффективности брендов и агентств по итогам 2021 года.

Среди брендов победителем в этом году был назван Бобруйский бровар. Интересно, что всю первую тройку составили пивные бренды - Аливария и Лидское пиво. Вероятно, именно в этом сегменте работают самые креативные маркетологи. Может быть потому, что им приходится работать в условиях жестких ограничений на рекламу? В дюжине лучших брендов рейтинга также названы: Mastercard, МТС, Беларусбанк, Санта Бремор, Pepsico, Parimatch, Visa, av.by и МТБанк.

Среди агентств за явным преимуществом по набранным баллам победило AIDA Pioneer Group. На 2 и 3 местах, соответственно, TDI Group и Гепта Групп/ Vondel. Среди лидеров также упомянуты: AMDG, getbob agency, PR Vision, OjGroup, Noblet Media LTD, PRCI.Storytellers и др.

Результаты Премии Effie Awards подводятся с 1968 года в более чем 55 странах и на международном уровне. Ежегодно она называет наиболее эффективные бренды и агентства на глобальном и региональном уровнях и публикует Effie Index - «золотой рейтинг эффективности маркетинга».

- Локальный рейтинг эффективности брендов и агентств 2021 позволяет определить наиболее профессиональных участников рынка. Места в рейтинге распределяются в соответствие с количеством баллов, набранных во время борьбы номинантов Премии за призовые места. А баллы, полученные за награды Effie Awards Belarus, учитываются на глобальном уровне и суммируются в мировой рейтинг эффективности Effie Index, который будет объявлен в начале 2022 года, - прокомментировала результаты рейтинга, Председатель Правления АКМА Алена Устинович.

Полностью с результатами Национального рейтинга эффективности брендов и агентств по итогам 2021 года можно ознакомиться здесь.

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