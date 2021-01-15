Первое национальное рейтинговое агентство появилось в Беларуси

Национальный банк аккредитовал и включил в реестр рейтинговых агентств ООО «БИК Рейтингс».

Как сообщает Управление информации и общественных связей Нацбанка, соответствующее решение принято постановлением Правления регулятора от 12 января 2021 г. №7.

Кроме того, Национальным банком согласована методология «БИК Рейтингс» по присвоению корпоративных рейтингов. При этом ее применение будет ограничено оценкой кредитных рейтингов только предприятий – резидентов Республики Беларусь.

Как сообщается, данная методология не может применяться к банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, Банку развития, лизинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым и кооперативным организациям. Методология «БИК Рейтингс» также не предусматривает оценки эмитируемых в стране финансовых инструментов.

Правовые основы осуществления рейтинговой деятельности и деятельности рейтинговых агентств в Республике Беларусь, а также требования к методологии рейтингового агентства, порядку и срокам составления и представления отчетности и иной информации определены постановлениями Правления Национального банка от 12 августа 2019 г. №324 «О методологии, отчетности и иной информации рейтингового агентства». А также – от 12 августа 2019 г. №325 «Об организации и осуществлении рейтинговой деятельности».

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