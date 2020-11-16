Fitch Ratings также сменило прогноз для Беларуси на «негативный»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный».

Как считают в агентстве, политическая ситуация в стране обнажила множенные экономические проблемы Беларуси, в числе которых низкие международные валютные резервы и слабый банковский сектор. Кроме того, в случае усиления политического кризиса, увеличится и давление на международные резервы, а также - отток вкладов. Это увеличит риски для макроэкономической и финансовой стабильности.

Ранее рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси с негативным прогнозом. Эксперты полагают, что санкции Евросоюза, пандемия коронавируса и нестабильная ситуация внутри страны окажут пагубное влияние на экономику.

Источник: Thinktanks.by