Внутренний маркетинг - мощный антикризисный инструмент

Как эффективно и без лишних затрат использовать маркетинговый потенциал компании.

Неважно, есть ли у вас отдел маркетинга, отдельный сотрудник - маркетолог, или эти обязанности распределены между другими сотрудниками. Эффективность маркетинга компании напрямую зависит от правильно поставленной задачи. Речь сейчас не о научных SMART-целях, не о глубоком изучении покупателей и маркетинговых исследованиях, а о понимании того, что вы хотите от маркетинга. Для начала просто опишите цели маркетинга в простых, понятных, человеческих терминах.

Понимают ли люди, что вы от них хотите?

Другой вопрос: как ваша команда понимает стратегические цели гендиректора? Опыт показывает, что, как правило, линейные руководители, а уж тем более персонал часто не знают о существовании таких целей или же трактуют их по-своему, интерпретируя через призму собственного опыта и понимания. Это дезорганизует команду, а эффективность маркетинга при таком подходе стремится к нулю.

Так что, после того, как вы сформулировали цели маркетинга, нужно донести их до сотрудников. Методы здесь могут быть разными. Они зависят от размеров компании, ее организационной структуры и корпоративной культуры. Но стоит помнить, что цели, озвученные первым лицом компании, скорее будут восприняты сотрудниками.

Дополнительно стоит пообщаться с руководителями подразделений и персоналом отдела маркетинга. Потому что именно к ним будут обращаться остальные за разъяснениями и уточнениями. Регулярное обсуждение достигнутых и предстоящих маркетинговых целей, избавит вас от недопонимания, а значит и неприятия этих целей вашей командой.

Нацеленность на результат

Отдельно нужно обсудить работу вашего маркетолога. За что вы платите ему зарплату? Прочтите его должностную инструкцию. Почти наверняка вы поймете, что этот документ никто не использует в реальной работе.

Попробуйте сами выделить содержательную часть - тот результат, который компания готова купить у работника. Ведь вам не нужно просто время вашего сотрудника или механическое выполнение им последовательности действий! В ваших интересах именно результат, который должен «продать компанию». Почему же описание этих результатов часто отсутствует в должностной инструкции маркетолога? Скорее всего, за сложными формулировками руководство прячет свое непонимание того, что конкретно нужно требовать от этого специалиста. Определите с маркетологом результаты, которые вы от него ждете, и ваш бизнес только выиграет от этого.

«Коллективный маркетинг»

Маркетингом в компании на самом деле занимается не только специальный отдел. Все сотрудники являются своеобразными представителями бренда и распространителями сведений о компании и ее продукции. Даже если делают этой неосознанно. Сотрудники - внутренний и пока слабо используемый маркетинговый ресурс. Поэтому нужно объяснять им - чем занимается компания, как она устроена, в какой отдел направлять тех, кто обращается по вопросам приобретения тех или иных товаров или услуг.

Помните, что любое предприятие в первую очередь - это человеческий коллектив. В условиях нехватки информации люди склонны заполнять информационные пробелы домыслами. Сработайте на опережение - научите свой коллектив правильно реагировать на вопросы о деятельности, товарах и услугах предприятия. Поощряйте сотрудников говорить о компании, вознаграждайте их за клиентов и покупателей, которых они привлекают!

База данных - это сокровище!

Еще не все компании в Беларуси собирают, а главное - грамотно работают с базой клиентов. Такая база в любом виде - это сокровище. Даже если имена клиентов и их телефоны записаны в блокнотах ваших менеджеров. Конечно, так не должно быть, и это понимают все руководители. Но если вы ждали знака, чтобы заняться базой ваших клиентов, то сейчас - самое время!

Систематизируйте имеющиеся контакты. Регулярно работайте с этой базой, делайте рассылки новостей и полезной информации, анонсы мероприятий вашей компании и новинок. Но не захламляйте этот канал навязчивой рекламой своей продукции или услуг! Аккуратное общение на важные для клиентов темы превратят обычный список покупателей и группу лояльных приверженцев.

ТОП-5 действий, которые помогут использовать потенциал внутреннего маркетинга компании на полную мощность:

Опишите цели маркетинга простыми словами. Добейтесь однозначного понимания целей маркетинга компании от всего персонала. Определите результаты работы маркетолога, которые он должен «продавать». Научите свой коллектив правильно реагировать на вопросы о деятельности, товарах и услугах предприятия. Систематизируйте имеющиеся клиентские контакты. Регулярно общайтесь с клиентской базой на важные для аудитории темы.

Максим КАРАБОВСКИЙ,

консультант по управлению маркетингом

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