Как изменился спрос на консалтинг во время кризиса

Сейчас на рынке можно найти хорошего специалиста, который ранее был недоступен по цене, или из-за высокой загруженности в других проектах.

Консалтинг - профессиональные услуги, которые оказывают бизнесу квалифицированные внешние специалисты. Это может быть организационный или маркетинговый консалтинг, внедрение ИТ-решений и многое другое. Понятно, что в периоды кризисов у бизнеса появляется желание сэкономить, прежде всего, на услугах сторонних специалистов. Стоит ли это делать? Почему консалтинговые услуги востребованы в периоды кризисов? Как не ошибиться с выбором консультанта? Попробуем разобраться в этих вопросах.

Первая реакция

на кризис

Пандемия и связанные с ней ограничения, а также политическая напряженность в обществе привели к снижению деловой активности в стране. Как обычно, в первую очередь компании свернули проекты сотрудничества с внешними консультантами, урезали маркетинговые бюджеты, сократили траты на рекламу. Бизнес занял выжидательную позицию, приберегая ресурсы «на черный день». Персонал начали переводить на удаленную работу, сокращая арендуемые площади. Текущая деятельность осуществлялась очень вяло. У многих компаний вообще стоял вопрос о выживании. Естественно, что в такой обстановке большое количество консультантов осталось без работы.

Когда приходит осознание

Любые запасы рано или поздно заканчиваются. К тому же предприятие должно осуществлять деятельность, чтобы обеспечить работникам заработную плату, рассчитываться с арендодателями, платить налоги. Начали заканчиваться ресурсы, которые бизнес сохранял с начала пандемии. И большинству руководителей стало понятно, что даже в кризис необходимо привлекать клиентов, вкладывать деньги в рекламу, общаться с покупателями.

Изменения во взаимоотношениях клиента и консультанта

С осознанием этого вернулся спрос и на консалтинговые услуги. Однако не все консультанты оказались готовы к изменению ситуации. Учитывая ограничения, связанные с коронавирусом, оказывать консалтинговые услуги необходимо было удаленно. Между тем, подавляющее большинство профессиональных консультантов до этого были слабо представлены в интернете. Оказывая услуги высочайшего класса, они привыкли работать, так сказать, лицом к лицу. Поэтому их продажи, цикл заключения сделок были нацелены на личное общение с потенциальным заказчиком. А пандемия сделала невозможным такое общение: клиенты работают удаленно, а те, кто выбирается в офис, опасаются лишний раз встречаться с посторонними.

Первыми приспособились к ситуации те, кто всегда уделял больше внимания «упаковке», а не содержанию. В профессиональной среде их называют «инфоцыганами». Они хорошо продвигают себя в интернете, так что поисковик в первую очередь выдает именно их сайты и предложения. Конкурировать за поисковую выдачу или популярность в социальных сетях с ними тяжело - они там давно и многому научились.

Так что профессиональные консультанты в какой-то момент на себе ощутили правдивость поговорки: сапожник без сапог. Но ситуация меняется: сегодня профессионалов можно найти в деловых соцсетях. Их контакты есть в отраслевых альянсах и предпринимательских объединениях. Так что вы можете не только найти хорошего специалиста, но и оценить его опыт.

Что ждать от консультанта в кризис?

Во-первых, профессиональных и качественных услуг. А также - методов, инструментов и технологий удаленного консультирования, гибкости в подходе к работе и проекту.

Сегодня бизнес может извлечь максимум пользы из сложившейся на рынке ситуации. Когда многие компании заморозили или закрыли проекты с внешними консультантами, последние начали испытывать трудности с загрузкой. Это заставляет их искать новые проекты, приспосабливаться, в том числе идти на снижение стоимости своих услуг. Так что сейчас можно воспользоваться услугами профессионала, который ранее мог быть недоступен или по цене, или из-за высокой загруженности. Нужно только отличать настоящего консультанта от мошенника.

Как отличить профессионального консультанта?

Проведите интервью. Профессиональный консультант всегда заинтересован в откровенном и честном разговоре. Спрашивайте, слушайте не только ответы, но и смотрите на реакцию.

Если ваш проект не типовой (а скорее всего так и есть), то грамотный консультант не сможет назвать вам цену сразу. Ему необходимо провести предварительную оценку. Будьте готовы предоставить консультанту требуемую информацию, разрешите поговорить с сотрудниками. Результаты такой оценки помогут не только консультанту, но будут полезны и вам. Если опасаетесь утечки данных - заключите соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Благо теперь это рабочий инструмент.

Личные рекомендации остаются одним из самых действенных способов защиты «от дурака». Попросите контакты заказчиков, которые могли бы рассказать об опыте работы с этим человеком..

Максим КАРАБОВСКИЙ,

консультант по управлению маркетингом

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