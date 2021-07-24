Мингорисполком принял решение о ликвидации Бизнес-школы ИПМ

Это решение тем более неожиданно, что совсем недавно белорусская бизнес-школа вошла в ТОП-25 лучших программ подготовки руководителей в странах Восточной Европы.

Пока неизвестно - какие именно нарушения инкриминируются образовательному учреждению. Но, как сообщают интернет-источники, Мингорисполком 22 июля 2021 года принял решение ликвидировать «Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента». Одновременно ликвидируется и частное учреждение образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ».

Бизнес-школа ИПМ была создана в декабре 1993 года. Руководитель проекта - известный экономист Павел Данейко. Школа занимается повышением квалификации кадров со средним специальным и высшим образованием, предлагает программы для топ-менеджеров, руководителей среднего звена и специалистов, в том числе программы General MBA и Executive MBA. В настоящее время, Клуб выпускников программы Executive MBA в Беларуси объединяет более 930 квалифицированных менеджеров и владельцев бизнеса.

В этом году программа Executive MBA Бизнес-школы ИПМ заняла 19-е место среди аналогичных программ стран Восточной Европы по версии глобальной образовательной платформы Eduniversal. Этот ренкинг включает в себя программы по 51 специализации. В него вошли учебные программы в 136 странах, разделенных на 9 географических зон - Африка, Северная Америка, Латинская Америка, Центральная Азия, Евразия и Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Дальний Восток и Океания.

Кроме непосредственно обучения менеджеров и руководителей, бизнес-школа являлась организатором многих важных для национальной экономики и бизнеса проектов. Таких как: Конкурс предпринимательских идей, Бизнес-школа для женщин «Я САМА», «Лига аналитиков» и др. Исследовательский центр ИПМ выступал организатором крупной ежегодной конференции «Кастрычніцкі эканамічны форум» (KEF).

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